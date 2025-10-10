Garlasco | Venditti non rivela i codici di pc e telefono ma sui suoi conti non ci sono anomalie

La mossa dell'ex pm di Pavia è destinata ad allungare ulteriormente i tempi dell'inchiesta condotta dalla Procura di Brescia sulla presunta corruzione in atti giudiziari per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Chiara Poggi. Dagli accertamenti bancari sui conti di Venditti, però, non sono emerse anomalie.

Garlasco, indagato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti: «Corrotto per scagionare Sempio». Perquisite le case dei genitori e degli zii

Garlasco: "Venditti non rivela i codici di pc e telefono", ma sui suoi conti non ci sono anomalie - La mossa dell'ex pm di Pavia è destinata ad allungare ulteriormente i tempi dell'inchiesta condotta dalla Procura di Brescia sulla presunta corruzione

Garlasco, l'inchiesta su Venditti. Nuzzi rivela: "Non ha consegnato le password" - Una mossa che fa riflettere quella rivelata venerdì 10 ottobre a "Dentro la notizia", su Canale 5.