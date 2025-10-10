Garlasco un nuovo pizzino accusa l’ex capo della procura | Se archivia niente Dna su Sempio
È il lato B dell'appunto trovato a casa dell'indagato per l'omicidio di Chiara: "È Stasi che ci accusa".
Garlasco, Sempio cambia consulente: nuovo genetista per smontare le prove
Omicidio Garlasco e la difesa di Sempio, Armando Palmegiani il nuovo consulente disse: il Dna è suo. “Ma oggi ho letto le carte e...”
Garlasco, un nuovo passo nell’indagine: la spazzatura della casa di Chiara Poggi al vaglio degli esperti
Delitto di Garlasco, il Tg1 rivela il contenuto del “pizzino” scritto dal padre di Sempio: “Sembra proprio mio figlio Andrea” - Un appunto sequestrato nella casa di Sempio scuote il caso Garlasco: "Una delle foto sembra proprio mio figlio Andrea" ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Garlasco, il pizzino integrale di Giuseppe Sempio in mano alla procura: «Una delle foto sembra proprio mio figlio Andrea» - Il pizzino trovato a casa dei Sempio è il faro nuovo dell'indagine della Procura di Pavia su caso dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Come scrive msn.com