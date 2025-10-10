Garlasco spunta un nuovo pizzino che coinvolge l’ex procuratore Venditti
Il ritrovamento di un secondo appunto nel quaderno di casa Sempio ha riportato al centro dell’inchiesta per corruzione l’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Dopo la nota «Venditti Gip archivia x 20. 30. € euro», che aveva dato origine all’indagine, gli investigatori hanno scoperto un nuovo foglio datato 4 febbraio 2016, ritenuto decisivo per comprendere il presunto meccanismo di corruzione legato al caso del 2017 sull’omicidio di Chiara Poggi. Nel pizzino, scritto da Giuseppe Sempio, compare la frase: «Se archivia l’indagine dovrebbe mettere il nome del soggetto sulla archiviazione». 🔗 Leggi su Lettera43.it
