Garlasco spunta un altro appunto del padre di Andrea Sempio | Se viene archiviato ora non potranno più indagarlo per il Dna
Per gli investigatori la frase (contenuta nello stesso documento con la scritta "Venditti Gip archivia x 20.30 €") rappresenterebbe una sorta di "garanzia di blindatura", ossia un modo per assicurare che il figlio - nel 2017 - non potesse più essere indagato per lo stesso motivo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: garlasco - spunta
“Sono di Chiara, non posso…”. Garlasco, spunta l’intercettazione tra Alberto Stasi e un amico
Garlasco, spunta un nuovo Dna nella bocca di Chiara Poggi: “Non è né di Stasi né di Sempio”
Garlasco, spunta l’intercettazione del padre di Stasi subito dopo la morte di Chiara: “Il problema di Alberto…”
L’ex pm di Garlasco Venditti spunta in un'altra inchiesta: Brenda, i pizzini, i carabinieri amici. «Lui, quando lo cerco, c’è. Più di mio marito» - X Vai su X
Garlasco, spunta un secondo scontrino del parcheggio a casa di Andrea Sempio: l'esclusiva a Quarto Grado - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, spunta un altro appunto del padre di Andrea Sempio: "Se viene archiviato ora, non potranno più indagarlo per il Dna" - Gli inquirenti di Brescia, che indagano su una presunta rete di corruzione legata alle indagini del 2017, hanno trovato ... Scrive msn.com
Garlasco, gli altri appunti del 2017 del padre di Sempio: «Se ora lo archiviano non lo indagano più sul Dna» - L’appunto è stato trovato sull'agenda dove i genitori di Sempio avrebbero annotato le cifre della (presunta) corruzione all’allora procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Riporta msn.com