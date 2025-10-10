Garlasco spunta il verbale dei Sempio in balia degli avvocati e Lovati sbotta | Ignoranti come capre
Delitto di Garlasco, il padre di Andrea Sempio: "Eravamo in balia degli avvocati". "Ignoranti come capre", il commento di Massimo Lovati. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: garlasco - spunta
“Sono di Chiara, non posso…”. Garlasco, spunta l’intercettazione tra Alberto Stasi e un amico
Garlasco, spunta un nuovo Dna nella bocca di Chiara Poggi: “Non è né di Stasi né di Sempio”
Garlasco, spunta l’intercettazione del padre di Stasi subito dopo la morte di Chiara: “Il problema di Alberto…”
Garlasco, Massimo Lovati: «Sempio se mi revoca il mandato non posso farci nulla, ma io gli ho promesso una sentenza di proscioglimento» - Alla luce delle polemiche emerse negli ultimi giorni, Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, intende mantenere il suo mandato: «Ovviamente, se poi mi revoca, io non ci posso ...
Garlasco, spunta un secondo scontrino del parcheggio che aiuta Andrea Sempio: la versione dei genitori - Nuovo colpo di scena nel caso Garlasco: spunta un secondo scontrino che potrebbe aiutare la difesa di Andrea Sempio: perché potrebbe essere importante