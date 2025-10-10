Garlasco si aggrava posizione di Sempio ritrovato altro pizzino del padre | Se Venditti archivia Andrea non può essere indagato su Dna
Un nuovo appunto dei Sempio riaccende l'inchiesta su Garlasco: nel foglio, riferimenti al Dna e a una presunta "blindatura" giudiziaria per il figlio Andrea La posizione di Andrea Sempio si aggrava sempre di più in relazione all'inchiesta che lo riguarda come unico indagato sul delitto di Gar.
Il #Lovati horror show finisce a carte bollate. Perché la misura è colma e, dopo mesi di oltraggi conditi da sogni e incubi al fine di sviare l'attenzione da #Sempio, l'avvocato è indagato per diffamazione aggravata. #Garlasco
Venditti è indagato per corruzione in atti giudiziari per le indagini del 2017 sul caso Garlasco
Garlasco, cosa c'è scritto nel pizzino sequestrato ai Sempio? Svelato il testo - Dopo anni di indagini e processi, il filone investigativo aperto dalla Procura di Brescia sta mettendo sotto la lente nuovi elementi ...
Delitto di Garlasco, nuova pista: "scontrino di Sempio servito per falso alibi"/ Bocellari: "Grave indizio" - Delitto di Garlasco, nuova pista sullo scontrino di Andrea Sempio: "Servito per falso alibi".