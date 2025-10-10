Garlasco scoppia il caos blitz e indagini ovunque E ora la notizia sulle gemelle Cappa

La Guardia di Finanza di Brescia ha avanzato una richiesta formale di accesso ai conti bancari del gip Fabio Lambertucci e delle gemelle Stefania e Paola Cappa, nell’ambito dell’indagine che coinvolge Mario Venditti, ex procuratore di Pavia, ora indagato per corruzione in atti giudiziari. Il fascicolo riguarda presunte irregolarità legate al caso dell’omicidio di Garlasco, con l’ipotesi che Venditti abbia ricevuto denaro per insabbiare l’inchiesta su Andrea Sempio, uno dei sospettati nel delitto. Secondo quanto emerge dagli atti, la Finanza aveva avanzato la richiesta di poter effettuare “mirati accertamenti bancari” già il 30 luglio scorso, quando l’indagine era ancora iscritta come modello 45, ovvero priva di ipotesi di reato o persone formalmente indagate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Garlasco, scoppia il caos, blitz e indagini ovunque. E ora la notizia sulle gemelle Cappa

