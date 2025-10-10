Garlasco nuove indagini e colpo di scena | perché si parla ancora delle gemelle Cappa

Nuovi sviluppi scuotono l’inchiesta sul cosiddetto “caso Garlasco bis”, che ruota intorno all’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, accusato di corruzione in atti giudiziari. La guardia di finanza di Brescia ha infatti chiesto e ottenuto l’accesso ai conti correnti del gip Fabio Lambertucci e delle gemelle Stefania e Paola Cappa. Tutto questo nell’ambito delle verifiche sul presunto insabbiamento dell’indagine per omicidio a carico di Andrea Sempio, avvenuto nel 2017. Il sospetto degli inquirenti bresciani è che l’allora magistrato possa aver ricevuto somme di denaro per favorire l’archiviazione del fascicolo sul delitto di Garlasco, vicenda tornata prepotentemente al centro della cronaca giudiziaria. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it