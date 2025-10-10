Garlasco movimenti anomali sui conti della famiglia Sempio e dell’ex carabiniere Sapone
Garlasco (Pavia), 10 ottobre 2025 – Da un conto di Silvio Sapone, uno degl i ex carabinieri di Pavia perquisiti nell'inchiesta bresciana che vede al centro l'ex procuratore pavese Mario Venditti e si intreccia col caso Garlasco, sarebbero stati effettuati “pagamenti presso il centro Snai” di scommesse “di Porcari (Lucca)” per un valore che “ mensilmente si aggirava intorno ai 1.000 euro circa”. Garlasco, le accuse a Venditti e i sospetti sul maresciallo Silvio Sapone: “Quelle intercettazioni non le ho ascoltate io” E per quanto riguarda l'ex militare Giuseppe Spoto, anche lui perquisito a fine settembre, su alcuni conti le entrate venivano “azzerate” dalle “uscite” con “prelievi” e “pagamenti elettronici”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: garlasco - movimenti
Garlasco, il bloc notes e i movimenti di denaro che incastrano l'ex procuratore Venditti: ?20/30", "?? e ?gip archivia?
Garlasco, Mario Venditti corrotto con 20-30mila euro? L'avvocato di Sempio: «Cifre troppo esigue». I movimenti sui conti di zie e padre
Caso Garlasco: si tracciano soldi e movimenti sospetti
Un appunto con scritto «Venditti gip archivia x 20.30 Euro», sequestrato a casa dei genitori di Andrea Sempio e i loro movimenti bancari inguaierebbero anche l'ex procuratore di Pavia che indagò sul delitto di Garlasco - X Vai su X
“Come va a finire con Sempio”. Garlasco, l'annuncio choc di Roberta Bruzzone dopo gli ultimissimi fatti - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, movimenti anomali sui conti della famiglia Sempio e dell’ex carabinieri Sapone - La relazione della Guardia di finanza nell’ambito nell'inchiesta bresciana che vede al centro l'ex procuratore pavese Mario Venditti e si intreccia con l’omicidio di Chiara Poggi ... Riporta ilgiorno.it
Garlasco, Sempio e la "strana" telefonata con il carabiniere Sapone prima del verbale 2017: i movimenti anomali sul conto dell'ex luogotenente - Due giorni prima dell'interrogatorio di Andrea Sempio nella prima inchiesta a Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Si legge su msn.com