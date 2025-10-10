Garlasco (Pavia), 10 ottobre 2025 – Da un conto di Silvio Sapone, uno degl i ex carabinieri di Pavia perquisiti nell'inchiesta bresciana che vede al centro l'ex procuratore pavese Mario Venditti e si intreccia col caso Garlasco, sarebbero stati effettuati “pagamenti presso il centro Snai” di scommesse “di Porcari (Lucca)” per un valore che “ mensilmente si aggirava intorno ai 1.000 euro circa”. Garlasco, le accuse a Venditti e i sospetti sul maresciallo Silvio Sapone: “Quelle intercettazioni non le ho ascoltate io” E per quanto riguarda l'ex militare Giuseppe Spoto, anche lui perquisito a fine settembre, su alcuni conti le entrate venivano “azzerate” dalle “uscite” con “prelievi” e “pagamenti elettronici”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Garlasco, movimenti anomali sui conti della famiglia Sempio e dell’ex carabiniere Sapone