Garlasco Massimo Lovati sconcerta l' Italia | Dovevo fare Jerry La Rana

C'è stato un faccia a faccia oggi, venerdì 10 ottobre, tra Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta pavese sull'omicidio di Garlasco, e l'avvocato Massimo Lovati, dopo la tempesta degli ultimi giorni che ha travolto il legale per le sue dichiarazioni in un programma di Fabrizio Corona. Frasi su cui sono in corso anche accertamenti per profili disciplinari. Da quanto si è saputo, Sempio ha deciso di prendersi ancora qualche giorno di tempo prima di decidere se revocare il mandato al difensore. Il 37enne, che è difeso anche dalla legale Angela Taccia, sua storica amica, è comunque molto dispiaciuto in generale e ha scelto di riflettere ancora prima di decidere di affidarsi a un altro avvocato, che entrerebbe nel collegio difensivo assieme a Taccia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
