Garlasco Massimo Lovati e il faccia a faccia con Andrea Sempio | le dichiarazioni a Corona l' ipotesi revoca del mandato e il vizio dell' alcol

Faccia a faccia tra Andrea Sempio e l'avvocato Massimo Lovati. Dopo la tempesta degli ultimi giorni che ha travolto il legale per le sue dichiarazioni nel programma di Fabrizio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Garlasco, Andrea Sempio prende tempo. Deciderà nei prossimi giorni sull'avvocato Massimo Lovati - Incontro tra Andrea Sempio e l'avvocato Lovati dopo le dichiarazioni controverse sul delitto di Garlasco.

Garlasco, l'avvocato Massimo Lovati in bilico dopo l'incontro faccia a faccia con Andrea Sempio - Andrea Sempio valuta di revocare l'incarico al suo avvocato dopo l'intervista di Massimo Lovati a Fabrizio Corona nello show "Falsissimo"

