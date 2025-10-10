Garlasco Lovati gelato in diretta | Avvocato ce n' è un altro

Liberoquotidiano.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La novità è che c'è un secondo foglietto". "Quale secondo foglietto? Quale?". Doccia gelata per Massimo Lovati, l'avvocato di Andrea Sempio indagato per concorso in omicidio di Chiara Poggi, la ragazza trovata morta nella villetta di famiglia a Garlasco il 13 agosto del 2007. A Ignoto X, su La7, l'inviato Carmelo Schininà comunica una nuova possibile svolta nell'inchiesta. Non quella di Pavia ma di Brescia, che ha iscritto nel registro degli indagati l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti e due carabinieri con l'accusa di corruzione in atti giudiziari. Il sospetto degli inquirenti è che i genitori di Sempio abbiano corrotto Venditti, responsabile nel 2017 di una prima indagine su Andrea, poi archiviata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

garlasco lovati gelato in diretta avvocato ce n 232 un altro

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, Lovati gelato in diretta: "Avvocato, ce n'è un altro"

In questa notizia si parla di: garlasco - lovati

Garlasco, Massimo Lovati si gioca il jolly: "Quei soldi per le marche da bollo"

Garlasco, bufera su Lovati dopo l’intervista choc a Fabrizio Corona e le insinuazioni su Napoleone. La Procura di Pavia: “Parole prive di fondamento”

Garlasco, l'avvocato Massimo Lovati torna sul mistero di Vigevano: "Non escludo di essermi sbagliato"

garlasco lovati gelato direttaGarlasco, il post sbornia di Lovati: "Temo di essere scaricato dai Sempio" - Lui si è giustificato così: "Ero ubriaco, pensavo di girare un film" ... Secondo affaritaliani.it

garlasco lovati gelato direttaDelitto di Garlasco, Lovati choc su Yara Gambirasio/ Milo Infante in diretta tv “Orribile, andrebbe radiato!” - Delitto di Garlasco, Milo Infante vs Massimo Lovati in diretta tv dopo parole choc su omicidio Yara Gambirasio. Segnala ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Lovati Gelato Diretta