"La novità è che c'è un secondo foglietto". "Quale secondo foglietto? Quale?". Doccia gelata per Massimo Lovati, l'avvocato di Andrea Sempio indagato per concorso in omicidio di Chiara Poggi, la ragazza trovata morta nella villetta di famiglia a Garlasco il 13 agosto del 2007. A Ignoto X, su La7, l'inviato Carmelo Schininà comunica una nuova possibile svolta nell'inchiesta. Non quella di Pavia ma di Brescia, che ha iscritto nel registro degli indagati l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti e due carabinieri con l'accusa di corruzione in atti giudiziari. Il sospetto degli inquirenti è che i genitori di Sempio abbiano corrotto Venditti, responsabile nel 2017 di una prima indagine su Andrea, poi archiviata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, Lovati gelato in diretta: "Avvocato, ce n'è un altro"