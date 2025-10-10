Garlasco l’indagine sui pm e il nuovo pizzino dei Sempio | Se archiviano niente più Dna

Corruzione in atti giudiziari e peculato. Sono queste le accuse nei confronti del pm Pietro Paolo Mazza, in servizio oggi a Milano e nel 2019 a Pavia dove era procuratore aggiunto Mario Venditti. Qui, secondo l’accusa, avrebbe contrattato sul prezzo di un’auto. Con una società che si occupava di intercettazioni e pedinamenti per conto della procura. E che avrebbe ricambiato con l’assegnazione di vari incarichi. Intanto un nuovo pizzino accusa Venditti. «Se archivia l’indaggine», (testuale), «dovrebbe mettere il nome del soggetto sulla archiviazione», scrive Giuseppe. Cioè quello del figlio Andrea Sempio, oggi sotto inchiesta per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. 🔗 Leggi su Open.online