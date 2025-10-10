garlasco le gemelle cappa entrano anche nella nuova indagine della guardia di finanza

Non è solo una scia di nomi illustri a comparire nei faldoni di Brescia: accanto a giudici e procuratori, spuntano anche le gemelle Cappa. Paola e Stefania, cugine di Chiara Poggi, entrano di colpo nello scenario investigativo che sta smontando pezzo dopo pezzo quello che ormai viene definito «sistema Pavia». Un intreccio che ha al centro l’ex procuratore aggiunto Mario Venditti e che si riallaccia, inevitabilmente, al delitto di Garlasco. L’annotazione e i nomi spariti. Il dettaglio emerge da un’annotazione datata 30 luglio, con cui la Guardia di finanza di Brescia chiede di poter compiere «mirati accertamenti bancari» non solo sui conti di Fabio Lambertucci – il gip che nel 2017 archiviò la posizione di Andrea Sempio – ma anche su quelli delle gemelle Cappa e dei loro familiari. 🔗 Leggi su Panorama.it

