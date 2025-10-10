Garlasco le gemelle Cappa entrano anche nella nuova indagine della Guardia di Finanza
Non è solo una scia di nomi illustri a comparire nei faldoni di Brescia: accanto a giudici e procuratori, spuntano anche le gemelle Cappa. Paola e Stefania, cugine di Chiara Poggi, entrano di colpo nello scenario investigativo che sta smontando pezzo dopo pezzo quello che ormai viene definito «sistema Pavia». Un intreccio che ha al centro l’ex procuratore aggiunto Mario Venditti e che si riallaccia, inevitabilmente, al delitto di Garlasco. L’annotazione e i nomi spariti. Il dettaglio emerge da un’annotazione datata 30 luglio, con cui la Guardia di finanza di Brescia chiede di poter compiere «mirati accertamenti bancari» non solo sui conti di Fabio Lambertucci – il gip che nel 2017 archiviò la posizione di Andrea Sempio – ma anche su quelli delle gemelle Cappa e dei loro familiari. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: garlasco - gemelle
“Sono le gemelle Cappa”. Garlasco, i quadri mostrati in televisione e la strana pista
“Sono le gemelle Cappa”. Colpo di scena in diretta, si parla del caso Garlasco ed ecco quelle parole
Caso Garlasco, l’incredibile dettaglio notato in diretta sulle gemelle Cappa
Garlasco, la nuova pista: perché Sempio non è stato arrestato? E i Poggi reagiscono così? Le gemelle Cappa verranno risentite? Le prove contro Venditti? Domande e risposte - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, le gemelle Cappa entrano nell'indagine sul «sistema Pavia». La Guardia di finanza aveva chiesto accertamenti anche sui conti delle cugine di Chiara Poggi - Oltre alla nota in cui la Gdf ha chiesto di fare accertamenti sui conti di Fabio Lambertucci, gip che archiviò la posizione di Andrea Sempio nel 2017, emergono nell'informativa anche i nomi Paola e St ... Come scrive msn.com
Garlasco, prelievi, assegni, uscite: tutti i "movimenti anomali" sui conti della famiglia Sempio - L'indagine a tappeto della GdF: non sono emerse anomalie sui conti di Venditti. Segnala affaritaliani.it