Garlasco l' avvocato Massimo Lovati in bilico dopo l' incontro faccia a faccia con Andrea Sempio
Andrea Sempio valuta di revocare l’incarico al suo avvocato Massimo Lovati dopo quando emerso nello show “Falsissimo” di Fabrizio Corona. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: garlasco - avvocato
Garlasco, l’avvocato dei Poggi contro la procura: “Indagini nell’interesse del condannato Stasi”
Garlasco, nuove indagini sull’impronta 33: l’avvocato di Sempio rompe il silenzio
“La spazzatura di casa Poggi…”. Garlasco, a Zona Bianca parla l’avvocato di Andrea Sempio
Garlasco, l’avvocato Massimo Lovati interviene a #ignotox dopo le polemiche per le sue parole su Yara Gambirasio e Massimo Bossetti. - X Vai su X
L'avvocato #MassimoLovati, difensore di #AndreaSempio nel caso #Garlasco, finisce nell'occhio del ciclone dopo l'intervista shock a #FabrizioCorona su #Falsissimo. Tra accuse all'Opus Dei, bicchieri di troppo e una procura infuriata, il legale rischia il licenzi - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, Andrea Sempio prende tempo. Deciderà nei prossimi giorni sull’avvocato Massimo Lovati - Incontro tra Andrea Sempio e l'avvocato Lovati dopo le dichiarazioni controverse sul delitto di Garlasco. Segnala ilfattoquotidiano.it
Garlasco, tutti i dubbi di Andrea Sempio: scaricherà l’avvocato Lovati? L’indagato prende tempo - Il richiamo dell’ordine degli avvocati di Milano alla “misura del linguaggio negli spazi pubblici” dopo le dichiarazioni di Lovati al programma di Fabrizio Corona ... msn.com scrive