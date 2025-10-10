Garlasco l' avvocato Massimo Lovati in bilico dopo l' incontro faccia a faccia con Andrea Sempio

10 ott 2025

Andrea Sempio valuta di revocare l’incarico al suo avvocato Massimo Lovati dopo quando emerso nello show “Falsissimo” di Fabrizio Corona. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

garlasco avvocato massimo lovatiGarlasco, Andrea Sempio prende tempo. Deciderà nei prossimi giorni sull’avvocato Massimo Lovati - Incontro tra Andrea Sempio e l'avvocato Lovati dopo le dichiarazioni controverse sul delitto di Garlasco. Segnala ilfattoquotidiano.it

garlasco avvocato massimo lovatiGarlasco, tutti i dubbi di Andrea Sempio: scaricherà l’avvocato Lovati? L’indagato prende tempo - Il richiamo dell’ordine degli avvocati di Milano alla “misura del linguaggio negli spazi pubblici” dopo le dichiarazioni di Lovati al programma di Fabrizio Corona ... msn.com scrive

