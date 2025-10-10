Garlasco indagini all’ex procuratore Venditti | accertamenti bancari anche nei confronti del gip che archiviò Sempio
Accertamenti anche su magistrato e gip che archiviò il primo fascicolo. Dopo l’apertura delle indagini nei confronti di Pietro Paolo Mazza, accusato di peculato e corruzione, nell’inchiesta sull’ex Procuratore di Pavia, Mario Venditti, la guardia di finanza ha chiesto alla Procura di Brescia di svolgere “mirati accertamenti bancari” anche nei confronti del magistrato Fabio Lambertucci e del gip che nel 2017 archiviò il primo fascicolo su Andrea Sempio per l’accusa di omicidio nei confronti di Chiara Poggi. Determinanti ai fini delle indagini anche gli appunti trovati il 14 maggio scorso in un “quaderno-rubrica” del padre di Sempio, Giuseppe. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
