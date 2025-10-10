Garlasco il post sbornia di Lovati | Temo di essere scaricato dai Sempio

L'avvocato rischia la revoca dopo le parole a ruota libera con Corona. Lui si è giustificato così: "Ero ubriaco, pensavo di girare un film". 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

