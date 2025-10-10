Garlasco il giallo degli accertamenti sulle gemelle Cappa Si cerca la verità sul sistema Pavia

Il 30 luglio 2025 i Gruppi d'Investigazione sulla Criminalità Organizzata (Gico) della Guardia di Finanza di Brescia avrebbero chiesto “ mirati accertamenti bancari ” sui conti dell’intera famiglia Cappa, ovvero il padre Ermanno, la madre Mariarosa Poggi, il figlio e le figlie Paola e Stefania Cappa. Tuttavia, stando a quanto riporta il Corriere della Sera, in una nota dello scorso settembre questi nomi - insieme a un altro - non compaiono, sebbene le analisi bancarie sarebbero state effettuate. Per quale ragione le Fiamme Gialle avrebbero dovuto effettuare dei controlli sulla famiglia Cappa? Non è dato sapere, ma tutto sembra essere inserito nel contesto dell’inchiesta Clean 2 della procura di Brescia, che indaga sul cosiddetto “ sistema Pavia ”, ovvero un presunto scenario di corruzione che, stando alle accuse, non avrebbe risparmiato la magistratura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

