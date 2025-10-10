Garlasco il giallo degli accertamenti sulle gemelle Cappa Si cerca la verità sul sistema Pavia
Il 30 luglio 2025 i Gruppi d'Investigazione sulla Criminalità Organizzata (Gico) della Guardia di Finanza di Brescia avrebbero chiesto “ mirati accertamenti bancari ” sui conti dell’intera famiglia Cappa, ovvero il padre Ermanno, la madre Mariarosa Poggi, il figlio e le figlie Paola e Stefania Cappa. Tuttavia, stando a quanto riporta il Corriere della Sera, in una nota dello scorso settembre questi nomi - insieme a un altro - non compaiono, sebbene le analisi bancarie sarebbero state effettuate. Per quale ragione le Fiamme Gialle avrebbero dovuto effettuare dei controlli sulla famiglia Cappa? Non è dato sapere, ma tutto sembra essere inserito nel contesto dell’inchiesta Clean 2 della procura di Brescia, che indaga sul cosiddetto “ sistema Pavia ”, ovvero un presunto scenario di corruzione che, stando alle accuse, non avrebbe risparmiato la magistratura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: garlasco - giallo
Garlasco, Andrea Sempio spiega il giallo dello scontrino: cosa è successo durante l'interrogatorio
Giallo di Garlasco, la perita: sul tampone a Chiara escluse contaminazioni recenti
Garlasco, il "giallo" dell'ambulanza e la "non contaminazione": come procede l'indagine
Delitto di Garlasco. E’ giallo sul numero dell’impronta di scarpa trovata sulla scena del crimine dell’omicidio di Chiara Poggi. Il commento di Milo Infante - X Vai su X
Un giallo nel giallo di Garlasco. La Corruzione sullo sfondo del delitto di Chiara Poggi #garlasco #ChiaraPoggi #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, il giallo degli accertamenti sulle gemelle Cappa. Si cerca la verità sul "sistema Pavia" - Nell’estate 2025 la Guardia di Finanza avrebbe compiuto accertamenti sulla famiglia Cappa, in merito all’anno 2017 ... Lo riporta ilgiornale.it
Garlasco, richieste indagini sui conti delle gemelle Cappa e del gip che archiviò Sempio: poi i nomi scompaiono. Cosa è successo - La guardia di finanza di Brescia ha chiesto l'accesso ai conti del gip Fabio Lambertucci e delle gemelle Cappa. Segnala ilmessaggero.it