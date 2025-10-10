Garlasco Andrea Sempio rompe il silenzio | cosa si sono detti lui e l'avvocato Lovati

Andrea Sempio, indagato per il caso dell'omicidio di Chiara Poggi, ha parlato a Quarto Grado del rapporto con il suo avvocato Massimo Lovati, confermando al momento la sua presenza nel team difensivo. Nei prossimi giorni deciderà come procedere, dopo un confronto recente tra i due. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Incontro tra Andrea Sempio e l'avvocato Lovati dopo le dichiarazioni controverse sul delitto di Garlasco. L'indagato valuta se revocare il mandato. - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, spunta un altro appunto del padre di Andrea Sempio: "Se viene archiviato ora, non potranno più indagarlo per il Dna" #garlasco #10ottobre - X Vai su X

Garlasco, i dubbi di Federica Panicucci sui messaggi e le telefonate di Andrea Sempio la mattina del delitto - Federica Panicucci torna sul caso di Garlasco e analizza gli scambi telefonici di Andrea Sempio la mattina dell’omicidio di Chiara Poggi ... Come scrive virgilio.it