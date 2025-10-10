Garlasco Andrea Sempio prende tempo Deciderà nei prossimi giorni sull’avvocato Massimo Lovati

C’è stato un faccia a faccia oggi tra Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta pavese sull’omicidio di Garlasco, e l’avvocato Massimo Lovati, dopo la tempesta degli ultimi giorni che ha travolto il legale per le sue dichiarazioni in un programma di Fabrizio Corona e la querela presentata dallo studio Giarda. Frasi su cui sono in corso anche accertamenti per profili disciplinari. Il 37enne, amico del fratello di Chiara Poggi, già archiviato ma nuovamente sotto indagine per il delitto del 13 agosto 2007, ha deciso di prendersi ancora qualche giorno di tempo prima di decidere se revocare il mandato al difensore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, Andrea Sempio prende tempo. Deciderà nei prossimi giorni sull’avvocato Massimo Lovati

