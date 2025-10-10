Garlasco a Mario Venditti e al pm Pietro Paolo Mazza contestato peculato per 750mila euro | acquistate auto usate per interessi personali

Un nuovo intreccio giudiziario coinvolge Garlasco e Brescia. Dalla nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a quella bresciana sull'ex procuratore pavese Mario Venditti accusato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Garlasco, indagato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti: «Corrotto per scagionare Sempio». Perquisite le case dei genitori e degli zii

È di almeno 750 mila euro il peculato contestato dalla Procura di Brescia nei confronti dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti e del pm Pietro Paolo Mazza, ora pm a Milano

Mario Venditti, il procuratore di Pavia ora in pensione indagato per corruzione in atti giudiziari in relazione all'inchiesta sul delitto di Garlasco, non ha dato i codici di pc e telefono. Ma il caso ora si sgonfia: «Dai controlli nessuna anomalia»

