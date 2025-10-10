Bologna, 10 ottobre 2025 – “La nuova rotazione della Garisenda? Una scusa del Comune per giustificare la propria inettitudine e il non rispetto dei tempi del Pnrr”. La leghista Lucia Borgonzoni, sottosegretaria alla Cultura, qualche ora dopo l’incontro con i tecnici di Palazzo d’Accursio al ministero, è furiosa. Lei da tempo paventava il rischio che il Comune non fosse in linea con il cronoprogramma. “Già nel 2023, all’inizio di tutto il caso Garisenda, il cronoprogramma che ci avevano presentato era ’sballato’ rispetto ai tempi del Pnrr che impongono di finire i lavori entro giugno 2026. In ogni caso a maggio scorso ci dissero che il 26 giugno dell’anno prossimo avrebbero finito la prima fase dei lavori con i fondi Pnrr e che la seconda, invece, sarebbe terminata il 30 giugno 2027, con altre risorse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Garisenda si muove, Borgonzoni infuriata: “Troppi ritardi. Dal Comune solo scuse”