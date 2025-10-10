Gargnano | investito una settimana fa dalla moto muore un pensionato

Gargnano, 10 ottobre 2025 – Non ce l'ha fatta il pensionato che sabato scorso era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale in territorio di Gargnano. Giuseppe Aldrighi, 78 anni, del posto, è deceduto oggi, venerdì 10 ottobre, all'ospedale Borgo Trento di Verona. Troppo serie le ferite riportate dell'investimento da parte della moto. L'anziano intorno alle 17 stava attraversando la Gardesana in prossimità dell'incrocio con la strada che porta in Valvestino quando una moto condotta da un uomo di 54 anni diretta verso Salò l'ha travolto. Per l'impatto Aldrighi, che pare stesse attraversando sulle strisce pedonali, è stato sbalzato a metri di distanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

