Gargnano | investito una settimana fa dalla moto muore un pensionato
Gargnano, 10 ottobre 2025 – Non ce l'ha fatta il pensionato che sabato scorso era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale in territorio di Gargnano. Giuseppe Aldrighi, 78 anni, del posto, è deceduto oggi, venerdì 10 ottobre, all'ospedale Borgo Trento di Verona. Troppo serie le ferite riportate dell'investimento da parte della moto. L'anziano intorno alle 17 stava attraversando la Gardesana in prossimità dell'incrocio con la strada che porta in Valvestino quando una moto condotta da un uomo di 54 anni diretta verso Salò l'ha travolto. Per l'impatto Aldrighi, che pare stesse attraversando sulle strisce pedonali, è stato sbalzato a metri di distanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: gargnano - investito
La vittima è Giuseppe Aldrighi, 78 anni, incisore in pensione che abitava in località Quarcina di Gargnano. Trasportato in elisoccorso a Verona già in condizioni critiche oggi il tragico epilogo - facebook.com Vai su Facebook
Gargnano: investito una settimana fa dalla moto, muore un pensionato - Giuseppe Aldrighi era stato travolto sabato scorso mentre attraversava la strada: sbalzato a metri di distanza dopo un urto violentissimo ... Scrive ilgiorno.it