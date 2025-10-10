Garante privacy Angelo Fanizza nuovo segretario generale
Angelo Fanizza è stato nominato nuovo segretario generale del Garante per la protezione dei dati personali dal Collegio dell’Autorità, composto da Pasquale Stanzione, Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia, Guido Scorza. Attualmente magistrato presso il Tar del Lazio, ha prestato servizio presso il Tar della Lombardia dal 2012 al 2018 e successivamente presso il Tar Puglia. Nel suo curriculum anche la carica di giudice presso il tribunale nazionale federale sezione disciplinare della Figc. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: garante - privacy
Garante in azione: lo scandalo Raoul Bova scuote la privacy italiana
Privacy sempre più violata, multe per 24 milioni di euro emesse dal Garante
L’oblio oncologico: cos’è, il diritto a non essere penalizzati. Il podcast del Garante della privacy
Interazione tra Digital Markets Act (DMA) e #GDPR: il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) e la Commissione europea approvano linee guida congiunte #GarantePrivacy - X Vai su X
Illegale l'app che spoglia le persone: il Garante privacy la blocca Il Garante ha ordinato restrizioni immediate sul trattamento dei dati per gli utenti italiani:... - facebook.com Vai su Facebook
Garante privacy, Angelo Fanizza nuovo segretario generale - Angelo Fanizza è stato nominato nuovo segretario generale del Garante per la protezione dei dati personali dal Collegio dell’Autorità. Come scrive msn.com
Angelo Fanizza nuovo Segretario generale del Garante Privacy - Angelo Fanizza, magistrato presso il Tar del Lazio, è il nuovo Segretario generale del Garante per la protezione dei dati personali. Riporta key4biz.it