garante privacy angelo fanizza nuovo segretario generale

Angelo Fanizza è stato nominato nuovo segretario generale del Garante per la protezione dei dati personali dal Collegio dell’Autorità, composto da Pasquale Stanzione, Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia, Guido Scorza. Attualmente magistrato presso il Tar del Lazio, ha prestato servizio presso il Tar della Lombardia dal 2012 al 2018 e successivamente presso il Tar Puglia. Nel suo curriculum anche la carica di giudice presso il tribunale nazionale federale sezione disciplinare della Figc. 🔗 Leggi su Lettera43.it

