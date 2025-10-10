Gagliardini | Il Verona mi ha aiutato dopo mesi difficili Ho chiuso i social e sono felice

Il centrocampista prova a ritrovarsi dopo il lungo periodo da svincolato: "Ma non ho mai pensato di smettere: stavo valutando un'esperienza all'estero, poi è arrivata la chiamata di Sogliano". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gagliardini: "Il Verona mi ha aiutato dopo mesi difficili. Ho chiuso i social e sono felice"

In questa notizia si parla di: gagliardini - verona

Calciomercato Verona, Gagliardini sarà un nuovo giocatore gialloblu. La situazione attuale

Gagliardini torna in Serie A: è ufficiale il suo trasferimento al Verona

CdS – Gagliardini al Verona, è ufficiale: i dettagli dell’accordo

GAGLIARDINI, CENTROCAMPISTA DEL VERONA PROVA A SPIEGARE LA SITUAZIONE DELLA SQUADRA DOPO LA DELUDENTE PRESTAZIONE CON IL SASSUOLO: "Per me è stata una partita approcciata bene, abbiamo creato nel primo tempo, una pa - facebook.com Vai su Facebook

POST-GARA | Gagliardini: "Alziamo l'asticella senza buttare ciò che abbiamo fatto finora" https://tggialloblu.telenuovo.it/hellas-verona/2025/10/04/post-gara-gagliardini-alziamo-lasticella-senza-buttare-cio-che-abbiamo-fatto-finora… - X Vai su X

Verona, Gagliardini: «Mesi molto difficili. Ecco chi mi è stato più vicino» - Il centrocampista del Verona Gagliardini: «Momenti difficili, ma Verona mi ha restituito serenità e fiducia» Roberto Gagliardini, centrocampista dell’Hellas Verona, ha raccontato al Corriere di Verona ... Da calcionews24.com

Verona, Gagliardini: "Mi stava crollando il mondo addosso" - L’ambientamento è stato agevole, soprattutto perché la piazza la sento tantissimo. Scrive fantacalcio.it