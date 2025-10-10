Gaetano Cusano primi segnali di miglioramento per il 17enne pestato a Montesarchio

Fremondoweb.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Restano gravi, ma mostrano un lieve miglioramento, le condizioni di Gaetano Cusano, il 17enne di Tocco Caudio vittima della brutale aggressione avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsi davanti a una discoteca di Montesarchio. Il ragazzo era stato colpito . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

