Gaeta Urban Trail e Longevity Run per un week end di sport e salute

Sport, cultura e salute: sono loro i protagonisti del fine settimana nella città del Golfo che ospita il Gaeta Urban Trail, alla sua seconda edizione, e la Longevity Run, evento nazionale promosso dal policlinico Gemelli di Roma. Un doppio evento che cammina a braccetto e che si snoda tra il. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: gaeta - urban

Gli atleti iscritti al Gaeta Urban Trail 2025 possono usufruire del monitoraggio cardiaco durante la gara. Il servizio è a cura del Policlinico Gemelli Roma ed è destinato agli atleti che ritireranno i pettorali il sabato 11 a Gaeta e si sottoporranno al check-up medic - facebook.com Vai su Facebook

Gaeta Urban Trail & Longevity Run 2025 – Intervista da Palazzo Nari su R... https://youtu.be/YGKDom39ptc?si=zOuWC3l0KHcUjKoT… via @YouTube - X Vai su X

Gaeta Urban Trail e Longevity Run: un weekend top - L’11 e 12 ottobre Gaeta ospita il Gaeta Urban Trail e la Longevity Run: sport, salute e cultura tra centro storico e Parco di Monte Orlando. Secondo fidal.it

Il racconto della Gaeta Urban Trail - La manifestazione podistica corsa su un’affascinante percorso misto di 12,5 km, è stata organizzata ... fidal.it scrive