Furti nei vivai il vertice in Prefettura | Maggiore prevenzione

Pistoia, 10 ottobre 2025 – La piaga dei furti ai danni di aziende vivaistiche sotto la lente di un vertice in Prefettura. Obiettivo? Arrivare alla rimodulazione delle strategie di prevenzione già in atto e alla sensibilizzazione dei servizi di controllo del territorio nei periodi più a rischio. Ieri si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza dei rappresentanti del settore. Il tavolo era stato convocato dal Prefetto Angelo Gallo Carrabba sulla base anche di quanto emerso nel corso di un recente incontro con gli esponenti di uno dei settori economici trainanti della provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Furti nei vivai, il vertice in Prefettura: “Maggiore prevenzione”

