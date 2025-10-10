Furia improvvisa | accoltella il padre dopo una lite in casa arrestato 18enne

Bologna, 10 ottobre 2025 – Una furia improvvisa, un coltello da cucina e una lite familiare finita nel sangue. Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato dai carabinieri d el nucleo radiomobile di Bologna con l’accusa di lesioni personali aggravate dall’uso di armi dopo aver ferito il padre all’interno dell’abitazione di famiglia, nel quartiere Borgo Panigale-Reno. L’allarme è scattato con una chiamata al 112: a chiedere aiuto sarebbero stati i vicini, preoccupati dalle urla provenienti dall’appartamento. Quando i militari e i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, si sono trovati davanti a una scena drammatica: il pavimento sporco di sangue, chiari segni di colluttazione e un coltello da cucina ancora intriso di rosso, appoggiato sul tavolo della cucina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Furia improvvisa: accoltella il padre dopo una lite in casa, arrestato 18enne

