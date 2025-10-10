Furgone in fiamme sull' A29 all' altezza di Carini | traffico nuovamente bloccato in autostrada
Un furgone prende fuoco sulla Palermo-Mazara del Vallo, all'altezza di Carini, e il traffico in autostrada va in tilt. Nuova giornata di passione per gli automobilisti che quotidianamente transitano sulla A29. Dopo il tir che si è ribaltato lunedì scorso, oggi attorno alle 9,20 si è verificato un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: furgone - fiamme
Nembro, furgone in fiamme: traffico in tilt sulla statale della Val Seriana - Video
Furgone di una ditta di infissi in fiamme: trovate bottiglie incendiarie nell'area
Un furgone, un’auto e un deposito di attrezzi in fiamme nell’ennesima notte rovente
Furgone in fiamme sulla Cassia Leggi qui la notizia: https://www.tusciaweb.eu/2025/10/furgone-fiamme-sulla-cassia/ - facebook.com Vai su Facebook
Furgone divorato dalle fiamme in autostrada https://ift.tt/Xp7LDsr https://ift.tt/nhJ6Ae3 - X Vai su X
Viterbo: furgone in fiamme, salvi i due operai a bordo - Per causa che sono ancora in corso d'accertamento, un furgone con a bordo due operai ha preso fuoco. Riporta civonline.it
Nembro, furgone in fiamme sulla statale della Val Seriana - Traffico a rilento e code sulla statale della Val Seriana nel tardo pomeriggio di mercoledì 10 settembre a Nembro: un furgone ha preso fuoco per cause in fase d’accertamento. Secondo bergamonews.it