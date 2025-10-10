Furgone in fiamme sull' A29 all' altezza di Carini | traffico nuovamente bloccato in autostrada

Un furgone prende fuoco sulla Palermo-Mazara del Vallo, all'altezza di Carini, e il traffico in autostrada va in tilt. Nuova giornata di passione per gli automobilisti che quotidianamente transitano sulla A29. Dopo il tir che si è ribaltato lunedì scorso, oggi attorno alle 9,20 si è verificato un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

