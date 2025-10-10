Fuori tutti e 3 Uomini e Donne i big alla resa dei conti

L’edizione 20252026 di Uomini e donne è partita da poche settimane, ma le prime impressioni del pubblico non sono state tra le più entusiaste. Fin dal debutto, la scelta dei nuovi tronisti ha acceso il dibattito sui social: molti spettatori sostengono che i protagonisti del trono Classico non siano all’altezza del compito. In particolare, gli utenti si sono lamentati dell’atteggiamento troppo geloso e possessivo di Cristiana Anania, della pacatezza quasi eccessiva di Flavio Ubirti e del comportamento esuberante, a tratti provocatorio, di Sara Gaudenzi. Una combinazione che, secondo il pubblico più affezionato al programma, avrebbe spento l’energia che solitamente contraddistingue le prime settimane del dating-show di Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it