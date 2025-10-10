Fuori strada con l’auto Grave una 80enne
SAN BASSANO (Cremona) È grave la 80enne che ieri mattina è rimasta ferita in un fuori strada avvenuto a San Bassano lungo via Felice Dazio Cattaneo, all’altezza dell’azienda Lameri. L’anziana, cremonese, viaggiava in direzione San Bassano alla guida di un’utilitaria Chevrolet, quando per ragioni che rimangono al vaglio dei carabinieri della Stazione di Soresina intervenuti per i rilievi, è finita nel campo a lato della carreggiata. Proprio in quel tratto la via è leggermente sopraelevata rispetto alla campagna circostante, forse anche per questo l’impatto contro il terreno del campo è stato molto violento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: fuori - strada
Vicenza, pulmino che trasportava persone disabili esce fuori strada: 7 feriti
Fuori strada choc per colpa di un?ape: auto nel fosso, feriti nonni e nipotina a Falconara
Si schianta contro cinque auto e finisce fuori strada a Brignano: grave un 19enne - Foto
FINISCE FUORI STRADA ?I Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, Distaccamento di Bibbiena sono intervenuti nel primo pomeriggio odierno per un incidente stradale avvenuto lungo la Strada Regionale “SR70” nel Comune di Poppi, Via Campaldino. Un - facebook.com Vai su Facebook
#incidente a #ripatransone, auto 4X4 finisce fuori strada, scivola per 15 metri e si ribalta due volte con 4 persone a bordo. Un fe... - X Vai su X
Finiscono fuori strada con la moto nel Pavese: morta la passeggera, gravissimo il conducente di 26 anni - Una moto che trasportava due persone è finita fuori strada nel Pavese per ragioni ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Si legge su fanpage.it
Treviso, inseguito dai carabinieri finisce fuori strada: morto il passeggero, grave il conducente - La vittima è Simone Stepich, 27 anni, residente a Castelfranco. rainews.it scrive