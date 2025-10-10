Fuori strada con l’auto Grave una 80enne

Ilgiorno.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SAN BASSANO (Cremona) È grave la 80enne che ieri mattina è rimasta ferita in un fuori strada avvenuto a San Bassano lungo via Felice Dazio Cattaneo, all’altezza dell’azienda Lameri. L’anziana, cremonese, viaggiava in direzione San Bassano alla guida di un’utilitaria Chevrolet, quando per ragioni che rimangono al vaglio dei carabinieri della Stazione di Soresina intervenuti per i rilievi, è finita nel campo a lato della carreggiata. Proprio in quel tratto la via è leggermente sopraelevata rispetto alla campagna circostante, forse anche per questo l’impatto contro il terreno del campo è stato molto violento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

