Fuori rosa Conte usa il pugno duro | Non ti far più vedere
Nessun trattamento di favore per nessuno: il tecnico salentino applica la linea dura con fermezza, senza concessioni né eccezioni Dopo diversi anni all’estero, Antonio Conte è tornato in Serie A, ripartendo dal Napoli, dove è approdato lo scorso anno. Al suo primo anno sulla panchina azzurra è riuscito a conquistare il quarto scudetto della storia del club, portandolo all’ombra del Vesuvio nonostante una stagione caratterizzata da alti e bassi. Il lavoro del tecnico salentino è stato particolarmente apprezzato dal presidente Aurelio De Laurentiis, che ha deciso di confermarlo anche per la stagione in corso. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
In questa notizia si parla di: fuori - rosa
Io sono Rosa Ricci, il film prequel di Mare Fuori arriva nelle sale
Io sono Rosa Ricci, il film prequel di Mare Fuori arriva nelle sale
Vlahovic Juve, non sarà messo fuori rosa: ecco cosa accadrà se non si troverà una soluzione per il suo futuro! L’indiscrezione
Ai titoli di coda l'esperienza con l'Anversa che lo aveva messo fuori rosa - facebook.com Vai su Facebook
#Tameze supera #Ilkhan e si propone per un doppio ruolo: la scelta di #Baroni Sembrava fuori rosa e invece il francese sta conquistando il tecnico granata #ToroNews #TorinoFC #Torino L'approfondimento - X Vai su X
Il retroscena di Reginaldo: "Una volta al Siena non volevo allenarmi e Conte mi mise fuori rosa" - ha raccontato un retroscena su un diverbio avuto col suo allenatore Antonio Conte. Si legge su tuttomercatoweb.com