Nessun trattamento di favore per nessuno: il tecnico salentino applica la linea dura con fermezza, senza concessioni né eccezioni Dopo diversi anni all’estero, Antonio Conte è tornato in Serie A, ripartendo dal Napoli, dove è approdato lo scorso anno. Al suo primo anno sulla panchina azzurra è riuscito a conquistare il quarto scudetto della storia del club, portandolo all’ombra del Vesuvio nonostante una stagione caratterizzata da alti e bassi. Il lavoro del tecnico salentino è stato particolarmente apprezzato dal presidente Aurelio De Laurentiis, che ha deciso di confermarlo anche per la stagione in corso. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Fuori rosa, Conte usa il pugno duro: “Non ti far più vedere”