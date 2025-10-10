Fumone torneo di calcetto per la pace
Il Comune di Fumone organizza per martedì 14 ottobre 2025 una serata di sport, unione e riflessione, in concomitanza con l’incontro calcistico Italia - Israele, per lanciare un messaggio forte di pace e fratellanza tra i popoli.L’iniziativa prenderà il via alle ore 18:00 presso il campo pluriuso. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
