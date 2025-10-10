Fumarola | Non siamo favorevoli all' aumento età pensionabile

Firenze, 10 ottobre 2025 - "Noi non siamo favorevoli a che aumenti" l' età pensionabile di tre mesi, "ma diciamo che bisogna aprire un confronto stabile, un confronto su tutta la materia pensionistica". Lo ha affermato Daniela Fumarola, segretaria generale della Cisl, parlando a margine dell'iniziativa 'Verso il futuro: la partecipazione dei lavoratori' a Firenze. Fumarola parteciperà all'incontro di oggi a Roma fra governo e sindacati sulla prossima legge di bilancio. "Vogliamo portare a quel tavolo delle proposte che ormai sono molto consolidate - ha proseguito -, vanno nella direzione ancora una volta di dare un sostegno ai lavoratori e quindi una pensione di garanzia per i giovani, rendere più agevole l'uscita dal mercato del lavoro, un'attenzione a chi oggi è in pensione, alle donne con Opzione donna che non deve essere appesantita così come è accaduto, e un'attenzione particolare anche per la previdenza complementare, perché i giovani, soprattutto, devono comprendere che oggi disegnano il proprio futuro previdenziale per il domani". 🔗 Leggi su Lanazione.it

