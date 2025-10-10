Fugge dai carabinieri lanciando una busta con 100 grammi di marijuana arrestato 51enne

Un 51enne di Palagonia è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia locale con l'accusa di dentenzione di droga ai fini di spaccio, durante un controllo stradale eseguito in via Garibali. Intorno alle 12 e 30, una gazzella dell'Arma ha incrociato una Wolkswagen Golf. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

