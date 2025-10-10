Fuga in auto durante un controllo era senza patente e senza permesso di soggiorno

Fermato a un posto di blocco ha tentato la fuga perché senza patente e senza il permesso di soggiorno. È quanto successo a Tor Bella Monaca dove gli agenti del VI gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale hanno fermato una Toyota Aygo. Alla guida c'era un cittadino tunisino di 31 anni. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: fuga - auto

Pauroso schianto. Auto piomba di notte contro un’abitazione. Fuga di gas, tutti evacuati

Folle fuga dalla polizia e schianto a 200 all’ora sull’auto rubata: Lali aveva 18 anni

Simone Stepich muore a 27 anni in fuga dai carabinieri: il cugino al volante (senza patente) accusato di omicidio stradale L?ipotesi della gara con un'altra auto

Tentato furto in serata a Roccapiemonte, ladri in fuga su un’auto nera - facebook.com Vai su Facebook

Ruba auto e nella fuga spericolata sperona una gazzella dei carabinieri: arrestato https://ift.tt/s9B7e1t - X Vai su X

Porto Sant’Elpidio – Fuggono dopo un controllo a bordo di un’auto rubata, è caccia a due giovani - Momenti di forte tensione a Porto Sant’Elpidio, dove due giovani di origine nordafricana sono riusciti a sfuggire alla Polizia dopo essere stati fermati a bordo di un’auto rubata. veratv.it scrive

Carpi, tenta la fuga durante un controllo e colpisce un agente: 24enne arrestato con droga e 8mila euro - Un giovane di 24 anni è stato arrestato a Carpi per spaccio e resistenza dopo un inseguimento. Da virgilio.it