Un cambio netto della circolazione atmosferica attende l'Italia e il Mediterraneo la prossima settimana per l'arrivo di masse d'aria fredda direttamente dalla Russia con ingresso, come di consueto in questi casi, dalla Porta della Bora ossia da Est. Temperature in calo. L'aria fredda, di matrice continentane, è attesa in entrata nella giornata di mercoledì 15 ottobre. "Q uesta massa d'aria, originata da un movimento dell'alta pressione verso latitudini settentrionali, provocherà un sensibile calo delle temperature specialmente nei valori minimi notturni", spiega Federico Brescia de Ilmeteo.it. Rispetto agli aggiornamenti dei giorni scorsi, però, l'entità dell'irruzione di aria fredda è stata un po' smorzata come conferma lo stesso esperto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fronte freddo verso l'Italia: ecco la data in cui cambia tutto