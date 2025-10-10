Frontale tra camion e furgone sulla statale due feriti e traffico in tilt

Anconatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA - Un furgone invade la corsia opposta al suo senso di marcia e si scontra con un camion cisterna. È successo questa mattina lungo la statale 16, all’uscita della galleria del Montagnolo. Coinvolta anche una Fiat Panda guidata da una donna. Due i feriti: un 35enne e una 51enne ma non sono. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: frontale - camion

Frontale tra auto e scontro tra moto e camion sulle provinciali: quattro feriti in poche ore

Incidente frontale tra auto e camion, un ferito soccorso dall'elicottero del 118

Frontale contro un camion. Donna di 53 anni perde la vita

frontale camion furgone stataleIncidenti mortali in Veneto: una vittima e due feriti a Rovigo, perde la vita un motociclista nel Veronese - Tamponamento con frontale tra furgone e camion a Porto Viro: non ce l'ha fatta Marian Chitic Radu, 33 anni. Lo riporta corrieredelveneto.corriere.it

frontale camion furgone stataleLocorotondo, brutto frontale sulla statale: coinvolte due auto e un camioncino - Sopraggiunti sul posto Carabinieri, Vigili del Fuoco, Uomo Duemila ed ... Da agorablog.it

Cerca Video su questo argomento: Frontale Camion Furgone Statale