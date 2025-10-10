Frodi informatiche chiesti 84 rinvii a giudizio a Napoli
Tempo di lettura: 2 minuti La Procura di Napoli ha chiesto il rinvio a giudizio di 84 persone, quasi tutte residenti in Campania, ritenute membri di una rete criminale dedita a compiere frodi informatiche che, dall’inizio del 2019, hanno fruttato oltre un milione di euro, di cui circa 650mila già riciclati. Le vittime sono 319 in diverse aree d’Italia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di concorso in frode informatica, accesso abusivo a sistema informatico, riciclaggio e sostituzione di persona. Il frutto delle indagini, avviate dal nucleo investigativo dei carabinieri di Verbania nel 2020 dopo la denuncia di una persona residente nel Verbano-Cusio-Ossola a cui erano stati sottratti 45mila euro, è contenuto in un’informativa conclusiva di oltre mille pagine. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: frodi - informatiche
Frodi informatiche, riciclaggio e doping: perquisizioni nel casertano
Genovese denuncia truffa: i carabinieri scoprono un giro di frodi informatiche, riciclaggio e doping
Lo specialista in frodi informatiche lancia l’allerta: se dici queste parole, in 4 secondi ti clonano la voce http://dlvr.it/TNZ6nT - X Vai su X
Da Genova, i carabinieri sgominano la banda delle frodi informatiche. Il caso degli sms truffa SMS dalla tua banca? Potrebbero essere truffatori! Scopri come difenderti dalle frodi informatiche #genova #smishing #truffeonline #Carabinieri #liguria #liguriada - facebook.com Vai su Facebook
Frodi informatiche, chiesti 84 rinvii a giudizio a Napoli - La Procura di Napoli ha chiesto il rinvio a giudizio di 84 persone, quasi tutte residenti in Campania, ritenute membri di una rete criminale dedita a compiere frodi informatiche che, dall'inizio del 2 ... Si legge su ansa.it
Frodi informatiche, 84 rinvii a giudizio chiesti dalla Procura per la maxi indagine dei carabinieri di Verbania - Le indagini, avviate dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Verbania e terminata con un’informativa conclusiva di oltre mille pagine, hanno permesso di ricostruire l’attività illecita di un’organ ... varesenews.it scrive