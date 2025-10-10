Frodi informatiche chiesti 84 rinvii a giudizio a Napoli

Tempo di lettura: 2 minuti La Procura di Napoli ha chiesto il rinvio a giudizio di 84 persone, quasi tutte residenti in Campania, ritenute membri di una rete criminale dedita a compiere frodi informatiche che, dall’inizio del 2019, hanno fruttato oltre un milione di euro, di cui circa 650mila già riciclati. Le vittime sono 319 in diverse aree d’Italia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di concorso in frode informatica, accesso abusivo a sistema informatico, riciclaggio e sostituzione di persona. Il frutto delle indagini, avviate dal nucleo investigativo dei carabinieri di Verbania nel 2020 dopo la denuncia di una persona residente nel Verbano-Cusio-Ossola a cui erano stati sottratti 45mila euro, è contenuto in un’informativa conclusiva di oltre mille pagine. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

