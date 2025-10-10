Freak Talks presentazione del libro Cinema liminale | etiche ed estetiche mediali di un tempo sospeso

Tra gli eventi OFF della seconda edizione del Freak Film Festival, venerdì 17 ottobre a partire dalle ore 18:30 nella Sala Corpi del Polo Lombroso16 si terrà un talk in collaborazione con La Wanda Gastrica, a cura del docente e ricercatore Bruno Surace, il quale presenterà, in conversazione con.

In questa notizia si parla di: freak - talks

