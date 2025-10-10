Fratelli d' Italia vuole la presidenza di Regione Lombardia

10 ott 2025

Fratelli d'Italia esce definitivamente allo scoperto sulla presidenza della Regione Lombardia, nei giorni in cui il centrodestra ha scelto il successore di Luca Zaia in Veneto (sarà Alberto Stefani, attualmente deputato della Lega).Vince il partito più votato“L'accordo tra i leader prevede che il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

