Fratelli d' Italia vuole la presidenza di Regione Lombardia
Fratelli d'Italia esce definitivamente allo scoperto sulla presidenza della Regione Lombardia, nei giorni in cui il centrodestra ha scelto il successore di Luca Zaia in Veneto (sarà Alberto Stefani, attualmente deputato della Lega).Vince il partito più votato“L'accordo tra i leader prevede che il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: fratelli - italia
Castiglion Fiorentino, Stefania Franceschini entra in Fratelli d’Italia
Fratelli d'Italia, "Conte guarda e impara". Come stroncano l'ex premier
Caso Cocci, veleni in Fratelli d’Italia: Belgiorno, quella lettera non affrancata. Le indagini non si fermano
Fanpage.it. . Fratelli d’Italia ha presentato una proposta per proibire il velo integrale nei luoghi pubblici con multe fino a 3mila euro per le donne che non rispettano il divieto. La norma è stata presentata come una legge "contro il separatismo islamico" e a difes - facebook.com Vai su Facebook
Anche la Calabria conferma il buongoverno di Fratelli d’Italia e del centrodestra. Andiamo avanti. - X Vai su X
Fratelli d’Italia vuole far tornare le pubblicità sessiste sulle strade - Fratelli d'Italia ha proposto di cancellare una parte del Codice della strada, inserita dal governo Draghi nel 2021, che vieta pubblicità con "messaggi ... Da fanpage.it
Fratelli d'Italia vuole la presidenza di Regione Lombardia - Fratelli d'Italia esce definitivamente allo scoperto sulla presidenza della Regione Lombardia, nei giorni in cui il centrodestra ha scelto il successore di Luca Zaia in Veneto (sarà Alberto Stefani, ... Scrive milanotoday.it