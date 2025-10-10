Fratelli d’Italia propone un fondo pensione per i neonati | cosa prevede la misura

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fratelli d'Italia propone un contributo per aprire un fondo pensione a ogni neonato. Ma mentre la politica pensa al futuro, le famiglie italiane continuano a fare i conti con le difficoltà del presente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fratelli - italia

Castiglion Fiorentino, Stefania Franceschini entra in Fratelli d’Italia

Fratelli d'Italia, "Conte guarda e impara". Come stroncano l'ex premier

Caso Cocci, veleni in Fratelli d’Italia: Belgiorno, quella lettera non affrancata. Le indagini non si fermano

fratelli d8217italia propone fondoFratelli d’Italia propone un fondo pensione per i neonati: cosa prevede la misura - Ma mentre la politica pensa al futuro, le famiglie italiane continuano a fare i conti con le difficoltà del ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Fratelli D8217italia Propone Fondo