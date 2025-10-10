Fratelli d’Italia propone un fondo pensione per i neonati | cosa prevede la misura
Fratelli d'Italia propone un contributo per aprire un fondo pensione a ogni neonato. Ma mentre la politica pensa al futuro, le famiglie italiane continuano a fare i conti con le difficoltà del presente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: fratelli - italia
Castiglion Fiorentino, Stefania Franceschini entra in Fratelli d’Italia
Fratelli d'Italia, "Conte guarda e impara". Come stroncano l'ex premier
Caso Cocci, veleni in Fratelli d’Italia: Belgiorno, quella lettera non affrancata. Le indagini non si fermano
Fanpage.it. . Fratelli d’Italia ha presentato una proposta per proibire il velo integrale nei luoghi pubblici con multe fino a 3mila euro per le donne che non rispettano il divieto. La norma è stata presentata come una legge "contro il separatismo islamico" e a difes - facebook.com Vai su Facebook
Anche la Calabria conferma il buongoverno di Fratelli d’Italia e del centrodestra. Andiamo avanti. - X Vai su X
Fratelli d’Italia propone un fondo pensione per i neonati: cosa prevede la misura - Ma mentre la politica pensa al futuro, le famiglie italiane continuano a fare i conti con le difficoltà del ... Segnala fanpage.it