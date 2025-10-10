Fratelli d’Italia a Firenze fa un brutto scherzo a Giorgia Meloni Il suo comizio finale per le regionali sotto lo striscione | Vota Draghi
I fotografi presenti a San Lorenzo nel cuore di Firenze per l’ultimo comizio elettorale del centrodestra non si sono fatti scappare il clic. In cima a un palazzo della piazza sopra il palco dove stava per iniziare il suo comizio Giorgia Meloni svettava uno striscione elettorale che ha strappato più di un sorriso: «Vota Draghi», con il simbolo di Fratelli di Italia in cui è inserito il cognome della premier e quello del candidato governatore del centro destra, Alessandro Tomasi. «Vota Draghi» naturalmente non si riferiva all’ex premier italiano superMario che ha sicuramente ambizioni diverse da quella di diventare consigliere regionale della Toscana. 🔗 Leggi su Open.online
