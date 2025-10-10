Fratelli di Crozza Grado Zero | Giansalma Sminuzzi indaga un improbabile caso di omicidio
Maurizio Crozza, con una nuova puntata di Grado Zero, veste i panni di Giansalma Sminuzzi che indaga un improbabile caso di omicidio, tra identikit assurdi, testimoni surreali e avvocati sopra le righe Nella seconda puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: fratelli - crozza
Fratelli di crozza 2025: il ritorno dello show comico su NOVE dal 3 ottobre
Fratelli di Crozza, Salvini e le ideologie da toilette: "La destra rade, la sinistra sfregia"
Crozza diventa Giansalma Sminuzzi e conquista il web con la parodia di Nuzzi nello spot per Fratelli di Crozza
Qualcuno riesce a tradurre e fare un riassunto? #CrozzaUrso #FratelliDiCrozza torna oggi in prima serata sul @nove - facebook.com Vai su Facebook
Ti era mancato #CrozzaFeltri? Non ne avevamo dubbi Rivedi l’ultima puntata di #FratelliDiCrozza su discovery+ https://bit.ly/4emiiFA - X Vai su X
Crozza is back: Mosé-Netanyahu, Nuzzi e Fico... - I video esilaranti, le novità di Fratelli di Crozza - Fratelli di Crozza torna sul Nove e discovery+ la nuova stagione: Maurizio Crozza debutta nei panni di Netanyahu tra i nuovi personaggi ... Da affaritaliani.it
A Fratelli di Crozza debutta un inedito Gianluigi Nuzzi - Fratelli di Crozza: Maurizio Crozza torna stasera sul Nove con nuovi personaggi. davidemaggio.it scrive