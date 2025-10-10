Nel cuore di Fabriano, città simbolo dell’eccellenza manifatturiera italiana, si è tenuta l’inaugurazione del nuovo showroom di Franke Home Solutions, un evento che ha celebrato al contempo i 70 anni di Faber, brand storico dell’aspirazione domestica. Un doppio appuntamento che segna l’inizio di un nuovo capitolo per la divisione del gruppo Franke dedicata alla casa e alla cucina residenziale. Con una superficie di oltre 650 mq e più di 130 prodotti esposti, il nuovo showroom si configura come un hub esperienziale, ideato per raccontare l’integrazione tra estetica, funzione e innovazione. Progettato in collaborazione con lo studio Uniplan, lo spazio segue le linee guida architettoniche dei flagship store Franke nel mondo, come quello in via Pontaccio a Milano, ma con un focus speciale sull’aria, omaggio alla vocazione di Faber e alla centralità del trattamento dell’aria per la divisione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Franke Home Solutions. Un nuovo showroom nel cuore di Fabriano