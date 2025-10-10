Franco Cardini a Nonantola e Fiorano | due incontri tra storia fede e riflessione sul male nel mondo

Domenica 12 ottobre sarà una giornata all’insegna della cultura e della riflessione per la provincia di Modena grazie alla presenza del professor Franco Cardini, uno dei più autorevoli storici italiani del Medioevo.Il primo appuntamento è previsto alle ore 11 presso la Sala Verde del Palazzo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: franco - cardini

Festa del Fatto Quotidiano, rivedi l’incontro “Imparare dall’Islam” con Franco Cardini: l’integrale

Prima rassegna stampa Su @la_provincia_di_como il giornalista @alessio_brunialti fa un'ottima sintesi dell'evento del 3 ottobre a Como presso Casa Divina Privvidenza che ha visto ospite il professor Franco Cardini, ospite residente del festival sin dalla sua - facebook.com Vai su Facebook

. . Dialogo con Eva Musci , cutural manager. . #Como #PalioDelBaradello #FrancoCardini #Storia #Tradizione #CasaDivinaProvvidenza - X Vai su X

Franco Cardini: “Telemeloni è la variabile di destra, della deriva del politicamente corretto” - Lo storico Franco Cardini è un cultore della provocazione, nulla, guardato in controluce, è come sembra. Riporta ilsecoloxix.it

Cardini: “La manifestazione per Gaza? Partecipi anche la destra, Netanyahu deve fermarsi subito” - Franco Cardini, storico, anche gli esponenti del centrodestra dovrebbero partecipare alla manifestazione per Gaza il 7 giugno a Roma? repubblica.it scrive