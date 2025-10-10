Francia nel caos Macron ci riprova con Lecornu | Ha carta bianca

Al termine di una giornata lunghissima e ben oltre il termine indicato in precedenza, Sébastien Lecornu è stato riconfermato primo ministro dal presidente Emmanuel Macron. Lo ha annunciato l'Eliseo. Macron, secondo quanto riporta Le Figaro citando l'entourage del presidente, "dà carta bianca al Primo Ministro". Pochi secondi dopo l'annuncio della sua riconferma, Sébastien Lecornu ha scritto su X. "Accetto - per dovere - la missione affidatami dal Presidente della Repubblica di fare tutto il possibile per dare alla Francia un bilancio per la fine dell'anno e di rispondere ai problemi della vita quotidiana dei nostri compatrioti ", ha scritto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

