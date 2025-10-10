Francia | Mbappé fa gol assist a Rabiot e poi si fa male… Le ultime sull’infortunio

Francia: Mbappé fa gol, assist a Rabiot e poi si fa male. Le ultime sull’infortunio verso le gare con Juventus e Barcellona Una notte di luci e ombre per le stelle d’Europa, con Kylian Mbappé protagonista assoluto, prima per una magia e poi per un infortunio che ora fa tremare il Real Madrid. Mbappé trascina la Francia, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Francia: Mbappé fa gol, assist a Rabiot e poi si fa male… Le ultime sull’infortunio

In questa notizia si parla di: francia - mbapp

Mbappé fa 51 gol con la Francia come Henry: "E' pazzesco, però contano più i titoli" - 2, che ha permesso alla Francia di battere l'Ucraina nel match giocato ieri e valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, Kilyan Mbappé ha raggiunto Thierry Henry ... Scrive tuttomercatoweb.com

