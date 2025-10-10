Francia Macron riconferma Lecornu

22.30 Il presidente francese Macron ha riconfermato Sébastien Lecornue Primo ministro, nonostante le dimissioni presentate lunedì mattina. "Accetto per dovere la missione che mi è stata affidata per fare sì che la Francia abbia un bilancio entro la fine dell'anno" ha commentato su X Lecornue subito dopo la conferma della nomina. Macron ha ritenuto che l'incontro avuto con i partiti politici all'Eliseo aprisse una nuova "possibile via per giungere a compromessi ed evitare lo scioglimento" dell'Assemblea Nazionale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it