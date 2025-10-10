Francia Macron riconferma Lecornu

Servizitelevideo.rai.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

22.30 Il presidente francese Macron ha riconfermato Sébastien Lecornue Primo ministro, nonostante le dimissioni presentate lunedì mattina. "Accetto per dovere la missione che mi è stata affidata per fare sì che la Francia abbia un bilancio entro la fine dell'anno" ha commentato su X Lecornue subito dopo la conferma della nomina. Macron ha ritenuto che l'incontro avuto con i partiti politici all'Eliseo aprisse una nuova "possibile via per giungere a compromessi ed evitare lo scioglimento" dell'Assemblea Nazionale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: francia - macron

Salvini consiglia a Macron di «attaccarsi al tram»: la Francia convoca l’ambasciatrice Emanuela D’Alessandro

Francia nel caos, il politologo Mény. “È una crisi di sistema, ma Macron non lascerà”

Francia nel caos, Macron e Governo: missione disperata. E torna lo spettro del voto

francia macron riconferma lecornuFrancia nel caos, Macron ci riprova con Lecornu: "Ha carta bianca" - Al termine di una giornata lunghissima e ben oltre il termine indicato in precedenza, Sébastien Lecornu è stato riconfermato primo ... Lo riporta iltempo.it

francia macron riconferma lecornuFrancia, Macron riconferma Lecornu primo ministro - Il presidente francese Macron ha riconfermato Sébastien Lecornu al ruolo di primi ministro del governo di Parigi, secondo quanto riporta Le Figaro . Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Francia Macron Riconferma Lecornu